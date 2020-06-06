高雄市第3屆市長韓國瑜罷免案計票直播

高雄市長韓國瑜的罷免投票在今天進行，四點過後將開始進行開票作業，最新開票情形將即時更新。

16:05 同意 120票、不同意 3票

16:10 同意 2016票、不同意 47票

(中時電子報)