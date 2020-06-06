新冠疫情仍影響歐美，奧斯卡影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）人在倫敦家中「自主管理」，日前接受前澳洲女總理茱莉亞吉拉德（Julia Gillard）的視訊訪問時，自曝使用電鋸做木工時，不小心割傷了自己頭部，「很痛！但幸好傷勢不嚴重，除了一道小割傷以外，現在已經沒事了。」

對於凱特布蘭琪泰然自若地描述如此驚險的事情，讓主持人嚇了一大跳，對著她大叫：「妳的腦袋對很多人來說很重要，我相信大家都不希望看到上面出現傷痕！」凱特布蘭琪笑著回說：「我知道，我會把『它』擺在肩膀上，好好保護！」她也不忘呼籲民眾，使用有危險性的工具時千萬要小心。

51歲的凱特布蘭琪早在2017年就曾向《Culture Calling》透露，母親擁有驚人的「綠手指」，想像她看齊，成為一個出色的園丁，推測可能因此發生園藝事故。不過隔離期間弄傷自己的明星不只她，英國知名搖滾樂樂團「皇后合唱團」72歲吉他手布萊恩梅（Brian May），上月也因整理花園弄傷了屁股，緊急送醫治療。

(中時 )