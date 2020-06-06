【1】型男大廚「潑辣」助香 美福飯店「辛粵菜」開賣

國內疫情趨緩、民眾外食意願提升，惟為確保境內安全，政府採境外阻絕、邊境管制措施尚未解封，觀光飯店無法請國外名廚客座助陣，山不轉路轉，台北美福大飯店創意出擊，決定請來台北東區25年麻辣鍋名店〈橋頭麻辣鍋〉創辦人兼主廚梁振業助拳，與飯店行政主廚王志孚聯手，以梁振業獨家研發的橋頭麻辣醬入饌，自6月5日起至7月5日為館內〈潮粵坊〉餐廳設計推出9道鮮香麻辣、川味十足的「辛粵菜」，藉此吸引客人嘗新，觀光大飯店潮粵餐廳請獨立經營的麻辣鍋店大廚客座，本身就是有趣的話題，雙方合作又能激盪創作出什麼樣的味道？也是食客與吃貨關注的焦點。

【2】亞洲50最佳餐廳名廚領軍 新南洋料理Chope Chope Eatery台北開賣

不是猛龍不過江！沒有三兩三、怎敢上梁上山！搶攻台北都會外食餐飲商機，在2020年「亞洲50最佳餐廳」排名26的台中〈JL Studio〉主廚Jimmy林恬耀，正式率廚藝團隊捕軍北上，在台北市信義區新光三越A4館開設〈Chope Chope Eatery〉，標榜主打新南洋料理（New Nam Yang Cuisine），新餐廳預計於6月12日正式開幕，並已自本周起正式試營運，從此慕Jimmy之名與廚藝的台北食家饕客與吃貨不必赴台中，就能在台北親炙名廚料理啦！

【3】最近大家都在「蹭」誠品 怎能漏了〈eslite cafe'〉

誠品敦南店熄燈引起許多人沈吟低迴，並因追憶、懷念、告別，甚至悼念而在社群網路平台洗版時，世人卻忽略了一個相關的消息，就是曾伴隨許多文青與藝文愛好者在閱讀與咖啡之間，並承載著眾多書迷旅人們的集體憶度過無數個青春晝夜的〈eslite cafe〉，已交由誠品行旅的餐飲團隊進駐營運，成為誠品行旅館外餐飲的第一個據點，以更高品質餐飲內容與服務，蛻變新生。

(中時電子報)