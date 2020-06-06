犯嫌將牛樟芝混雜在機車前置物籃內，企圖矇騙過關，共查獲267公克。（警方提供／楊漢聲台東傳真））

台東縣1位山老鼠在竊取牛樟芝後，為避免引人注目，藉著半夜騎著機車，將牛樟芝藏匿在前置物籃並用安全帽壓住，但卻因自己沒帶安全帽遭到警方攔查，盜採行為才因此曝光。

台東縣關山分局鹿野分駐所警員曾冠樺及洪于涵與林務局關山工作站人員執行聯合查察勤務，於深夜時分遇騎乘機車未戴安全帽男子，將男子攔下盤查。

男子面對員警詢問言詞閃爍，並在其將置物籃牛皮紙袋內物品取出後，員警聞到濃濃牛樟芝味道，經林務局人員確認為牛樟芝無誤，將男子帶回偵辦。

犯嫌以為將森林副產物牛樟芝混雜在機車前置物籃內，並謊稱為朋友所種植，仍難逃警林法眼，識破犯嫌「帽子戲法」。

關山警察分局指出，6日凌晨1時許，警方與關山工作站聯手出擊，查獲竊取森林副產物犯嫌，當場人贓俱獲，並於當日清晨帶同犯嫌前往國有林地確認盜採地點；業經林務局人員將起獲的2包牛樟芝秤重，總計為267公克(7.12台兩)，其中一包牛樟芝屬罕見特級品，長13公分，寬6公分，宛如芒果乾，換算市價約新臺幣2萬元；全案於警詢後，依違反森林法及竊盜等罪嫌，移送台東地方檢察署依法偵辦。

(中時 )