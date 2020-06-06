為幫助危老建築能快速獲得新生，從《都市危險及老舊建築加速重建條例》上路至今3年，台中市都發局秉持「快速通關」、「獎勵明確」及「稅捐優惠」3大原則，已受理256件申請案、其中100件獲核准，另有32件審定為修正後通過。

都發局指出，危老建築因私有產權整合困難、程序冗長等因素，早期只能透過都市更新條例辦理，而《都市危險及老舊建築加速重建條例》實施後，依循此條例申請危老建築重建，可加速讓危險及老舊建築物獲得重建新生的契機。

為讓民眾了解相關條例、儘速整合並讓危老建築獲得重建，中市府委託台中市大台中建築師公會成立危老輔導團，都發局強調，輔導團可提供民眾建築師諮詢服務、協助意見整合並申請耐震評估、擬具重建計畫，市府近期將公告優先推動危老重建地區，爭取內政部「都市危險及老舊建築重建信用保證基金」最高300萬信貸。

危老建築重建的好處有哪些？都發局舉第100件獲核准重建的案例說，該基地位於豐原，原建物危2層樓建築、屋齡37年，經建設公司投入整合重建，爭取綠建築標章、耐震設計、退縮建築等容積獎勵，將重建為地下2層、地上12層的嶄新集合住宅，容積獎勵值高達40％。

(中時 )