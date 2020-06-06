受惠於台南科學園區發展，鄰近的善化區蓮潭里已經是人口超過4000人的大里，但原有規畫中公設用地不多，目前雖有2座公園，但遊憩設施少得可憐。（莊曜聰攝）

台南市善化區蓮潭里受惠南科，發展迅速基礎建設卻跟不上，里長陳紫晶與里民6日舉行記者會，說出在地人心聲。（莊曜聰攝）

台南市善化區蓮潭里鄰近台南科學園區，從2013年起開始有大量外來人口遷入，目前已經是超過4000人的大里，也是南市少數人口逆勢成長的區域，社區快速發展，基礎建設卻跟不上，蓮潭里長陳紫晶與居民喊出學校、醫院、商場「三缺」，向市府陳情、反應卻被漠視；對此台南市長黃偉哲表示，外地移居台南的青壯年、年輕人多，他很尊重並重視大家的聲音，地方的需求將會盡力配合，努力向爭取中央協助來滿足。

蓮潭里長陳紫晶與里民6日舉行記者會，針對南科竹科城鄉差距大發出不平之鳴， 陳紫晶指出，現在蓮潭里已經突破4000人，日前行政院長蘇貞昌到南科視察時，還曾指示要注重生活機能提升，但現況是基礎建設一直沒跟上。

陳姓鄰長說，蓮潭里民希望市府增設中小學，雖鄰近的小新國小增設分校，但善化僅有1所國中，南科實中也已經飽和，只好轉往麻豆、西港等地的私中求學，顯見的確有實際需求，加上沒有停車場、公園綠地僅是點綴，連個親子遊憩的地點都沒有。

2013年就從竹科南下移居的萬鴻祥表示，南科帶動周邊發展，善化、新市、安定居民就超過10萬人，加上南科從業人員已逾8萬，但區塊內連間地區型醫院都沒有，蓮潭里因為腹地問題，也沒有中、大型的商場，生活便利性不足，南科特定區雖還有後續計畫，「但居民還能再等幾個10年？」希望市府能正視這個問題，別讓社區發展出現瓶頸，可惜了大好優勢。

立委郭國文服務處表示，當地居民有設校需求，南市府則希望中央能協助設校，由原有的南科實中設分校也是選項之一，科技部下周將與市府協商，若能設分校，希望爭取開放居民子女就讀。

(中時 )