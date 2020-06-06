新冠肺炎疫情趨緩，但國際上仍未消停，台灣當前的威脅在境外，但也不可能持續鎖國。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，未來開放邊境，一定是人家讓台灣進去，台灣也讓人家進來，若能做到相對安心就可以接受開放，鬆綁邊境的過程中，不可能100％不漏接個案，若要做到這種程度，就很難開放。

許多人擔憂秋冬疫情會再度升溫，對此張上淳解釋，秋冬令人憂心的地方在於，有些人體內帶有病毒，但因夏季氣溫高，病毒的傳播力小，到了冬季就會再度活躍起來，造成其他人染疫。

然而，台灣目前社區已經安全，沒有病毒存在，主要的威脅都在境外。張上淳表示，若要擔心第2波疫情，應不會是秋冬傳播力提升所造成的第2波，而是邊境沒守好不小心造成社區傳播的第2波。

張上淳表示，國際疫情持續都有，病毒隨時都有可能進入台灣，但是台灣也不可能永遠鎖國，這樣會造成經濟上的衝擊。若需鬆綁邊境，一定是人家讓台灣進去，台灣也讓人家進來，如果對方的疫情控制的好，沒有本土個案，說不定彼此之間就不需檢疫，但若對方有一點疫情，可能就要要求來台之前先採檢，若能做到相對安心，而非100％安心，基本上就可以接受開放。他也坦言，走向開放的同時，不可能做到100％不漏接任何個案，若要做到這種程度，台灣就很難開放。

(中時 )