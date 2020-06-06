因清潔同仁工作性質複雜，風險程度亦高，環保署今年6月4日已頒布「清潔人員職業安全衛生促進小組要點」，中央正式成立清潔人員職業安全衛生促進小組，落實清潔隊員垃圾收運工作安全，防止職業災害。

環保署環境督察總隊表示，過去每3個月定期與全國及地方清潔隊員工會召開「清潔人員職業安全衛生專案交流會」，今年6月4日已頒布「清潔人員職業安全衛生促進小組要點」，透過此小組運作平台與清潔隊員工會及地方政府環保機關，針對清潔隊員職業安全衛生相關法規、執行勤務標準作業程序、相關教育訓練等相關事項，積極協助地方政府環保機關確實執行職業安全衛生相關規定，確保清潔隊員從事職業時安全保障。

環境督察總隊指出，自2019年起陸續補助地方推動符合每位清潔隊員清理環境時穿著多功能輕便工作服裝「好穿」、購置沐浴盥洗設施讓清潔隊員乾淨回家「好洗」、新購防穿刺手套與安全鞋等安全防護措施供每位清潔同仁穿戴之「好安全」、更新垃圾車資收車特種機具等作業機具維護空氣品質之「好行」及提供隊員安全作業環境與舒適休息場所「好住」等5個面向，全力提升清潔隊員應勤裝備保護作業環境安全。

其中「好住」政府更規劃在4年內投入50億元採分期分年分階段逐步改善清潔同仁作業環境品質。

環境督察總隊進一步指出，過去每年請各縣市環保局提報清潔隊員職災狀況，各縣市提報資料因認定標準不一，致使高於勞動部職安署全國職業災害千人率0.2？。惟依據全國之職業災害統計方式，初步統計分析近5年清潔隊員勞保給付資料，清潔隊員職災發生率與全國職業災害千人率相近。

(中時 )