以穀保家商為主體組成的新北市隊，派出劉予承擔任先發投手，5局失3分不過飆出8次三振，最後新北市擊敗屏東縣闖進四強，劉予承不僅投球有表現，今日代打也選到保送、跑回超前分，他透露今年會以投手身分報名中職選秀。

劉予承今日主投5局，用球數95顆逼近百球，總教練周宗志認為他用球數過多，雖然被敲6支安打，不過整體表現有及格。劉予承賽後表示，「控球沒有先搶到好球數，所以用球數比較多。」他表示今日一開始用新姿勢投球，希望讓自己投球更輕鬆，不過效果不太好才改回原本的。

劉予承不僅能當投手，今年玉山盃也有客串打者，今日5局下半上場代打選到保送，隨後靠隊友林昱珉安打跑回超前分。

中職季中選秀在即，今年仍有不少高中好手決定投入選秀，劉予承也是其中之一，「會以投手身分參加，這一年上去投球機會比較多，想看自己表現是不是可以在職棒生存。」

劉予承說是教練鼓勵他去選秀的，也給自己一個機會，他認為一直以來他都隊投球比較有信心，一站上投手丘就不太會害怕與打者對決。

(中時 )