中央流行疫情指揮中心將在7日宣布全台防疫「大解封」，北市西湖市場首次引進的「掃碼預約點餐系統」今天上線，民眾只要拿起手機就可立刻訂餐，有攤商認為，結合科技點餐可拓展客源，但也有攤商認為，加入要租金，效益還需評估。
2020台北傳統市場節首場活動今天上午開跑，北市副市長黃珊珊也到場體驗更新後的市場環境及全新上線的「掃碼預約點餐系統」，並在美食區品嘗美食。
黃珊珊表示，市場處去年起陸續投入經費改造西湖市場，包括更新2樓共食區地磚及桌椅、美化市場出入口招牌及公共空間指標系統及平面圖，更挑選15個市場攤位改造，讓市場煥然一新。
黃珊珊也說，目前疫情趨緩，盼民眾多出來逛市場，把3個月沒花的錢全部拿出來消費
市場處表示，西湖市場臨近內湖科學園區，中午有許多上班族喜歡到市場2樓美食區用餐，為節省等候時間及吸引更多客源，特別與康特健康科技Geoshop合作引進電子點餐系統，民眾只要掃瞄出入口電子導覽機上的QR Code，就可用手機點餐，也可在家上Geoshop平台完成訂餐，更方便、有效率地享受市場美食。
(中時 )
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