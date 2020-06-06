北市副市長黃珊珊到西湖市場場體驗更新後的市場環境及全新上線的「掃碼預約點餐系統」。（北市市場處提供／譚宇哲台北傳真）

中央流行疫情指揮中心將在7日宣布全台防疫「大解封」，北市西湖市場首次引進的「掃碼預約點餐系統」今天上線，民眾只要拿起手機就可立刻訂餐，有攤商認為，結合科技點餐可拓展客源，但也有攤商認為，加入要租金，效益還需評估。

2020台北傳統市場節首場活動今天上午開跑，北市副市長黃珊珊也到場體驗更新後的市場環境及全新上線的「掃碼預約點餐系統」，並在美食區品嘗美食。

黃珊珊表示，市場處去年起陸續投入經費改造西湖市場，包括更新2樓共食區地磚及桌椅、美化市場出入口招牌及公共空間指標系統及平面圖，更挑選15個市場攤位改造，讓市場煥然一新。

黃珊珊也說，目前疫情趨緩，盼民眾多出來逛市場，把3個月沒花的錢全部拿出來消費

市場處表示，西湖市場臨近內湖科學園區，中午有許多上班族喜歡到市場2樓美食區用餐，為節省等候時間及吸引更多客源，特別與康特健康科技Geoshop合作引進電子點餐系統，民眾只要掃瞄出入口電子導覽機上的QR Code，就可用手機點餐，也可在家上Geoshop平台完成訂餐，更方便、有效率地享受市場美食。

(中時 )