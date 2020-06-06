前台北縣長周錫瑋則怒批，民進黨不要一黨獨大，任意作為而破壞民主程序、標準及精神，到最後會自食惡果。（柯宗緯攝）

罷免高雄市長韓國瑜選舉今天下午4時已經截止，稍早韓國瑜支持者杏仁哥、陳清茂抵達國民黨高市黨部關心選情。杏仁哥直說，如今心情由焦慮轉為平靜，一切平常心。前台北縣長周錫瑋則怒批，民進黨不要一黨獨大，任意作為而破壞民主程序、標準及精神，到最後會自食惡果。

杏仁哥表示，「相信很多人跟我一樣都處於焦慮的狀況」，但今天反而很平靜，因為「已經做好最壞的打算及最好的準備」，一切平常心，交給高市民來決定。

杏仁哥說，這次選舉蔡英文總統盡了全黨、全國力量要罷免韓市長，高雄市成為一個焦點，但是否支持罷免，都會帶給高雄不平靜，兩邊支持者都不一樣，一邊只能乾在那邊焦慮不能投票，只能監督，一邊吵著要投罷免票。

杏仁哥認為，如果這次沒有罷免過，相信反對韓國瑜的人會繼續吵；如果罷過了，像民進黨這樣監督下一任市長一樣，這種水準、水平，相信高雄短期內不會很平靜。

杏仁哥也再度喊話，「雖然我們顏色不一樣」，盡量不要起衝突、對立。至於罷不罷過，心裡會有個數，今天很多市民百姓說，「如果被罷掉了也好，免得被當成政治提款機」，也因為這種聲音，就放下焦慮，他相信一切是最好的安排。

周錫瑋表示，今天沒有與韓國瑜通過電話，不管什麼樣的結果，都尊重所有高市民的決定，也希望台灣的民主能走向正確的道路。他也痛批，罷免用這樣的方式進行，是大家接下來要去面對的，希望真正由人民當家作主，不要一黨獨大，任意作為而破壞民主程序、標準及精神，到最後會自食惡果。

(中時 )