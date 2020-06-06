北市十大易肇事路口洗牌！鄭州路、塔城街口去年首度上榜就躍居榜首，原本排名第1的市民大道、中山北路口退居第5，與和平東路三段、基隆路二段路口皆連續5年上榜；北市交通局表示，去年底即完成鄭州路、塔城街口道路改善措施，今年第1季事故件數已不在前10名。

北市議員李明賢5日在議會質詢指出，北市交通警察大隊統計十大易肇事路口，去年第1名的鄭州路、塔城街口共發生79件事故，造成65人受傷，但該路口過去從未上榜，市府應檢討原因。

交通局長陳學台表示，去年9月即提出改善方案，去年12月完成相關道路改善措施，比較今年第1季與去年第3季事故件數已有明顯改善，今年第1季該路口沒有列入前十大。

李明賢質疑，去年的第1名有改，但第2名的鄭州路跟西寧北路口同樣首度上榜，今年第1季依然維持第2名，原因正是忠孝橋引道拆除後的後遺症。

陳學台坦言，忠孝橋引道在2016年拆除，路型改善後，很多機車匯流到市民大道、鄭州路，事故車種主要以機車為主。

李明賢提醒，十大易肇事路口每年都有，市府的道安會報不能只是淪為報數據，要列入檢討，提出具體改善措施。

李明賢也提到，北市今年1到4月A2事故件數上升，累積400多人受傷，市府如何改進？

台北市長柯文哲說，要分項處理，目前外送平台機車傷亡占比4％，明顯是大問題，針對外送平台機車事故受傷已成立專案小組處理。

陳學台說，外送平台自治條例今年上路，會公布業者每季事故數，如果當季比上一季高，會要求業者提出交通改善措施。

(中時 )