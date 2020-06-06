田亞霍升格製作人為近來在《狼人殺》節目中的好友小賴，量身寫出並製作新歌〈娘娘槍〉，小賴在該曲MV中帥氣勁舞，一點都不娘娘槍！取自娘娘腔諧音為好友跨刀寫歌，光從字面以為在虧小賴，實則靈感來自小賴在該節目中做拔槍動作時脫口而出的口頭禪「娘娘槍」，田亞霍笑說：「娘娘槍是狼人殺的另類主題歌曲！因為邱鋒澤跟陳零九兩個大男生可以出個粉紅炮炮的歌，我就想說幫小賴出一個很帥、很安黑暗的歌，加上小賴很會跳舞，以及他在節目上比娘娘槍的動作，靈感就來了。」

這是一首以小賴愛情為出發點的創作，特別為小賴詞曲打造的舞曲情歌，且後面故意留了一段音樂，讓小賴發揮舞蹈專長。田亞霍平時經常跟小賴玩狼人殺、德州撲克，兩人交情深厚，田亞霍第一次認識小賴是在黃正杰的生日音樂會上，小賴是主持人、田則是特別來賓，後來因共同的興趣都喜歡玩桌遊而慢慢變熟。這次跟升格製作人幫小賴寫歌，田亞霍表示自己從小就有音樂夢想，想要當一個創作型歌手，進了這個圈子之後，進而希望當一個音樂製作人的理想，這首是他製作的第三首歌，每次當看著自己的作品被歌手演繹，變成一個完整的作品上架，都覺得很有成就感。

田亞霍（左）與小賴交情深厚。（大鵬提供）

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