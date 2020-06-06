美國智庫發表軍事戰略報告認為，現在是大國競爭時代，美國與其盟國最大的挑戰是中俄兩國在其周邊地區擴展能力，目前美國軍隊配置不足，未來應該以「偵察威懾」的作戰概念來應對北京和莫斯科的挑戰。最近多次在亞太與南海巡弋的美國B-1B轟炸機與全球鷹無人機，就是這種監視威懾戰略的一部份。

《美國之音》引述華盛頓智庫戰略與預算評估中心（CSBA）發表的研究報告說，美國及其盟國必須阻絕中俄兩國在其周邊領域或地區，對美國的盟國或夥伴發動機會主義侵略行為的能力。軍事專家為此提出一個「偵察威懾」(deterrence by detection)的作戰概念，利用現有的非隱形、長耐久的無人機系統(UAS)網絡，在西太平洋和東歐關鍵地理區域保持即時、持續的「態勢感知」(situational awareness)能力，以阻止北京和莫斯科可能發動的侵略行動。

研究報告指出，美中緊張局勢加劇後，美在南海和太平洋區域上空部署B-1B轟炸機和全球鷹間諜無人機，就屬於維持該地區監視和威懾任務戰略的一部分。在地區熱點增加無人機的戰略，可以遏制俄羅斯和中國大陸對灰色地帶的侵略。這種「偵察威懾」的新戰略，每年將耗資約14億美元。

研究報告主要作者、戰略與預算評估中心總裁兼首席執行官湯瑪斯．馬恩肯（Thomas G. Mahnken）說，美國必須阻絕北京和莫斯科發動機會主義侵略行為的能力；例如俄羅斯在克里米亞的行為，或者北京可能針對台灣、日本或其它地方的行為。

美國軍事專家和分析人士認為，中共一直非常希望重新建立對台灣的政治控制。某種程度上說，中共的大部分行動規劃都涉及台灣，近年來更加大對台灣的軍事壓力，提高了攻擊台灣所需的複雜聯合行動的能力。另一方面，中共在南海島礁軍事化活動仍在繼續，這些基礎設施和裝備可以支援中共未來的進攻性軍事行動，這可能會引發危機升級，甚至導致潛在的戰爭。

「不幸的是，美國軍隊目前的配置不當，無法應對這些挑戰」，馬恩肯說，「我們傾向於依賴昂貴和稀缺的平台，在激烈衝突的背景下，這些平台有其價值。但是，它們與長期監測許多關鍵領域的需求相悖。」

曾在2006-2009年擔任美國防部副助理部長的馬恩肯表示，美國需要獲得並長期保持「態勢感知」能力，為美國及其盟友收集大量資訊。「偵察威懾」概念需要一個「情、監、偵」（ISR）網路，由具備成本效益、持久耐用，並可與盟友和夥伴交互操作的系統組成。它能讓對手知道自己正在被監視，其行動可能會被廣泛宣傳，這種「態勢感知」有助於解決既成事實的挑戰，阻止對手從事機會主義的侵略行為。

(中時電子報)