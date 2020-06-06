嘉大校長艾群（右二）、嘉義市政府建設處長陳光興（左一）等人一起學習如何包粽子。（呂妍庭攝）

嘉大校長艾群和太太一起體驗學習包粽子。（呂妍庭攝）

嘉大農學院長兼合作社理事主席林翰謙（右一）藉機發表嘉大的新產品。（呂妍庭攝）

嘉義大學員生消費合作社為延續傳統民俗文化，並推廣食農產品，今6日在嘉大蘭潭合作社沁心湖畔舉辦「慶端陽暨食農產品推廣會」，嘉大校長艾群等人不但包粽初體驗，還特別選用農業試驗所嘉義農業試驗分所育種家吳永培花11年時間研發出來的「台農82號」取代傳統糯米，包出全台首創「100％非糯米蓬萊鮮粽」，吳永培透露，已規畫在嘉市推廣種植台農82號，希望該品種能成為嘉市特色米品牌「嘉讚米」。

端午佳節將來臨，又是吃粽子的季節，嘉大員生消費合作經理朱淑玲感年長者或腎臟疾病患者食用傳統糯米粽容易腹脹不適，特別嚴選吳永培團隊歷經11年育種有成，粗蛋白質含量低，且口感優越的非糯性台農82號米來包粽，再加上嘉大校友會理事長郭貴葉的好手藝，一起推出全台首創「100％非糯米蓬萊鮮粽」，質感與口感近似日本越光米，軟中帶Q營養又好吃，讓長輩能在端午節時享用美味肉粽時不會增加身體負擔。

吳永培說，台農82號米經過11年育種研發，是口感優越的非糯性美味米，腎臟疾病或高齡長者食用不易脹氣，2年前已技轉輔導農民契作，未來打算在嘉市推廣，目標是30到50公頃，市府建設處長陳光興表示，市府已委託農民試種2公頃，若收成品質、口感符合要求，將規畫成嘉市特色商品。

艾群與陳光興、農業試驗所嘉義農業試驗分所長陳甘澍、吳永培及農學院長兼合作社理事主席林翰謙等人一起包粽子，林翰謙也藉機發表嘉大的新產品。林翰謙說，去年嘉大百年校慶，推出全台第一批耐旱且優質的水稻新品種「嘉大台南1號香米」及「嘉大台南2號」，今年更推出由專業團隊指導，符合國家標準且檢驗合格，採集於嘉大社口實驗林場首推新品栗子蜜，以及農藝學系與台南農業改良場合作培育的「嘉大台南糯3號」，所有農特產品皆經過品質認證與把關。

艾群表示，嘉大去年成立食農產業菁英教研中心，多年來推動食安、食農及智慧農業，教師研發成果豐碩，期望藉由產官學界攜手合作，帶動台灣農業經濟發展。

(中時 )