前立法院長王金平傳出獨派大老辜寬敏建議他出來自組「台灣國民黨」，6日他來台中市與多名前立委餐敘前受訪時說，這是辜寬敏個人想法，是否有意願組黨？王金平說，「怎麼可能？用膝蓋想也知道！」對於今天下午罷韓結果，他表示，「平常心」，投票結果出來，接受並尊重高雄市民的共同決定。

高雄市今天舉行罷韓選舉，王金平人在台中，並沒有去投票，今天來台中與國民黨前立委蔡錦隆、張嘉郡餐敘。

媒體詢問是否有去高雄投票？王金平說，「現在投票，怎麼會在這裡？」對於今天下午的罷韓最後結果，他表示，「平常心」，投票結果，接受並尊重高雄市民的共同決定。

對王金平稱獨派大老辜寬敏建議他應該自組「台灣國民黨」，引發政壇矚目，王金平強調，這是辜寬敏個人想法、個人說法，他不予回應，是否有組黨的意願？他表示，「怎麼可能？用膝蓋想也知道！」

前立委蔡錦隆透露，王金平來台中餐敘，「之前王院長就有約來台中吃飯」，大家都是好朋友，吃飯聚一聚。

(中時 )