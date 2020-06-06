中印邊境爭端談判於今(6日)上午8時在解放軍控制的拉達克（Ladakh）東部丘舒爾（Chushul）地區的莫爾多（Moldo）邊境人員會議地點舉行，中印雙方前線指揮官對於當前邊境爭端雖仍未有實質解決方案，但同意和平處理。

印度選擇和平解決邊境爭端是因其正同時遭遇中巴兩線作戰。中印兩軍於5月在邊境衝突時，印度軍警其實也正在印控喀什米爾與叛軍和遊擊隊展開激戰。印度在邊境地區呈現兩線作戰狀態，讓莫迪政府近一年的邊境佈局並沒有起到應有的預計效果。

印控喀什米爾在2019年8月後被莫迪政府強制拆分，分爲具備地區立法能力的「查謨和喀什米爾」及不具備地區立法能力的「拉達克」兩地。此舉意在分割過於龐大的印控喀什米爾地區，讓原先印控喀什米爾地區在中、巴之間雙線作戰的局面得以緩解。

莫迪政府認為，印控喀什米爾地區的中印、印巴矛盾雖存在，但兩者都可以得到解決。首先，就中印矛盾來說，大陸在中印西部邊境具有壓倒性優勢，印方僅占有巴里加斯一地的小部分地區。新德里與北京之間的關係就因此平穩，並能專心對付巴基斯坦叛軍及游擊隊。

但印度實際執行過程並不順利，陸方已識破印度戰略意圖。北京首先控訴新德里拆分印控喀什米爾，將包含巴里加斯的拉達克一地強行轉化爲印度領土的行爲，是人爲改變邊境現狀，並以新德里還2019年於邊境爭議地區加築橋梁、戰備公路等防禦措施為由，下令讓解放軍邊境部隊採取應激對策，把防禦工事推進到1962年的陸方實際控制線。

印度雖於2019年10月後就開始在印控喀什米爾全境招募移民，試圖強行改變當地人口比例，進而實現該地「印度化」。但巴基斯坦為反制，也援助並恢復重建當地的「抵抗軍陣線、獨立陣線」等組織，並於2020年3月開始破壞襲擊等行動。

儘管印度近來在與巴基斯坦的衝突裡占盡上風，但隨著大陸解放軍部隊向邊境推進施壓，已間接援助了「巴鐵」同盟的邊境局勢，並讓印度面臨兩線作戰的壓力。

(旺報 )