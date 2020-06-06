時序進入6月，氣溫不斷飆高，除了打開冷氣外，還有沒有更好的消暑對策？旅遊平台宣布開賣台灣12個國家森林遊樂園的電子票券，邀你享受森林的自然風，不只能讓體溫降低，還可舒緩心情。

其中，阿里山可以說是全台最知名的國家森林遊樂區之一，包含了森林小火車、阿里山神木、雲海、祝山日出，近來園區內的眠月線也成為許多人嚮往的夢幻步道，為阿里山又再次掀起一波熱門話題。

位於宜蘭縣太平山國家森林遊樂區，園區內的景觀多元，知名的景點包含鳩之澤溫泉、太平山莊紅葉道，以及台灣最大的高山湖泊「翠峰湖」。昔日運送木材的蹦蹦車與軌道是太平山的一大特色看點，目前有提供開放給遊客體驗搭乘，其中園區內的見晴懷古步道更是馳名國際的迷人步道小路。

太平山國家森林遊樂區「翠峰湖」全景。（圖／KLOOK提供）

內洞國家森林遊樂區距離新店僅約50分鐘，是個非常適合休假日踏青休閒遊憩出遊的地方。園區內以豐富的蕨類與蛙類生態為特色，在這裡也能夠欣賞到優美的信賢瀑布（內洞瀑布）上、中、下三層景觀，十分壯觀非常值得一訪。

位於新北市烏來的內洞國家森林遊樂區。（圖／KLOOK提供）

滿月圓國家森林遊樂區是位在新北市三峽大豹溪的秘境，距離三峽市區約40分鐘車程。園區有「滿月圓瀑布」以及「處女瀑布」兩大美景，此外高聳挺拔的柳杉林、中低海拔鳥類、分佈於溪流沿線的蝴蝶，讓人彷彿置身仙境。

滿月圓瀑布瀑布直沖而下，非常壯麗。（圖／KLOOK提供）

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(中時電子報)