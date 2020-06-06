苗栗市土牛溪攔除河面垃圾前。（苗縣政府環保局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗市土牛溪清除河面垃圾後。（苗縣政府環保局提供／巫靜婷苗栗傳真）

為維護河川水體環境及減少塑膠垃圾流入海洋，苗栗縣政府配合行政院環境保護署補助辦理「全國水環境清淨河面計畫」，今年3月起在陳情熱點之排水與河川流域匯流處，設置10處河面垃圾攔除網，截至目前累計清出達20噸的河川垃圾，種類琳瑯滿目，顯見民眾環保意識有待加強。

苗栗縣政府環保局去年在3處人口聚集區之排水溝，設置河面攔汙設備並執行定期河川巡檢，效果顯著，今年依據設置原則及現勘評估，將攔汙點擴增至10處，並由專人巡查及垃圾清運，巡查點遍及頭份、竹南、造橋、後龍、苗栗、通霄、苑裡等鄉鎮市。

環保局水質保護科指出，巡查人員每周至少2次人力巡檢轄內河川、區域排水及雨水排水路線等地面水體，針對積累垃圾以人力或啟動重機具進行清運打撈，統計今年3月到目前為止，垃圾清除處理量總計已達20公噸、河川巡檢24次，其中包含水草、動物屍體、生活塑料垃圾、垃圾包及玻璃瓶罐等。

依據《廢棄物清理法》棄置一般廢棄物者，最高可處6000元罰鍰；棄置一般事業廢棄物者，最高可處300萬元罰鍰，但環保局坦言，河川垃圾通常由上游匯聚而來，究竟是哪一河段被人丟垃圾，取締不容易，攔除網可阻止垃圾流入大海，呼籲民眾減少使用一次性用品，不隨意棄置垃圾，替水環境盡一份心力。

(中時 )