韓國瑜遭罷免，前年底國民黨好不容易在高雄藍天重現，短短1 年多成了曇花一現。藍軍繼年初總統、立委雙輸後，再失去南台灣灘頭堡，緊接的市長補選、2022年市長選舉都相當悲觀，國民黨若不大破大立，未來經營南台灣，包括總統、立委等單一席次的選舉要想翻身致勝，恐非一個「難」字，而是兩個字，「很難」！

台灣的政治版圖，雲林以南的6縣市除了嘉義市，幾乎都被民進黨執政10、20多年，其中包括主政高雄市20年（舊高雄縣更執政33年）；再從2016、2020立委選舉，民進黨在6縣市揮出全壘打、包辦21席來看，印證南台灣確是綠到出汁，也是藍營難以撼動的鐵板一大塊。

因此2018年韓國瑜以非典型國民黨的特殊競選風格，吸引大批弱勢者、年改者、國家認同者等鋼鐵韓粉，在起初外界無人看好下，終而在港都奇蹟式地翻轉藍天，甚至帶動外溢效應，助國民黨攻下台中、彰化、雲林、嘉義市等中南部縣市，甚至擴及宜蘭、澎湖，使國民黨拿下15縣市的勝績，高雄更成為藍營重新插旗南台灣的灘頭堡。

不料韓上任不久就參選總統，「吃碗內看碗外」、「落跑市長」之譏讓許多民眾（包括高雄市民）不諒解，在大選期間又被醜化「草包」、「舔共」形象，加上屢屢失言，不但2020大選慘輸蔡英文256萬票，在自己地盤高雄市也只拿到61萬票，比蔡英文少48萬多票，更比他 2018年89萬市長票少了28萬票。儘管市府團隊500多天的施政成績不差，市府及國民黨也以市政宣傳冷防守，但這次罷免案，歷經民進黨從大選期間一路化暗為明推動、國家機器現身動員助攻下，最終將韓拉下馬，並不令人意外。

3年前，韓國瑜離開北農，空降高雄擔任國民黨市黨部主委，進而參選市長，其實是國民黨覓無選將，「死馬當活馬醫」的佈局，也是韓有當「炮灰」的勇氣。最後韓在無兵缺糧下，奇蹟式當選市長，讓民進黨「搶了市場，丟了市長」，也與國民黨無多大關連，主要是韓非典型國民黨的特殊風格，吸引大批鋼鐵韓粉掀起的「韓流」，重新凝聚港都渙散多年的藍營基層，再帶動不少中間選民、甚至綠營支持者願意「換韓作作看」。簡言之，就是韓的非傳統國民黨「氣口」，能在港都獲多數市民認同。

如今韓遭罷免，國民黨繼年初大選雙輸後再丟失南台灣灘頭堡，別說補選市長推不出合適南部氣口的選將，恐怕連2022市長選舉，都沒人願當炮灰。其實國民黨長期疏於在各地計劃性栽培選將，中央及大老吝於交棒、甚至擔心被交棒，加上「勇於內鬥爭搶好處、怯於禦外開疆闢土」的政黨習性，已是黨內沈?，這些現象，在綠油油的南台灣，更成為藍營致命傷，如今港都藍天即將變回綠地，除非綠營出現致命錯誤激發民眾普遍反感，或鬧分裂讓藍營有機會坐收漁利，否則國民黨要想在南台灣的單一選舉翻身，真的不是難，而是很難！

(中時 )