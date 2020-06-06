台灣基進黨立委陳柏惟（前排右五）6日出席高雄大學資管系畢業典禮，他與學弟妹們、師長合影。（林瑞益攝）

高雄大學6日舉行畢業典禮，台灣基進黨立委陳柏惟以校友的身分，南下參加資管系學弟妹的畢業典禮，他勉勵學生，要為自己所選擇的事情負責，並期望大家未來能學以致用。高大校長王學亮引用《雙城記》名言「那是一個最好的時代，也是一個最壞的時代」為畢業生打氣，期許大家持續自我充實，機會來敲門時才有本錢爭取。

陳柏惟說，資管系是很棒的系。他以自身經驗勉勵學生，他表示，學生在大學有很多可以嘗試事物，但畢業後就要為這些嘗試（行為）負責，為人生做出選擇。

他也指出，學費便宜、自由校風、專業知識學習都讓他受益良多，尤其他最喜歡「作業研究」、「系統分析與設計」課程，對後來從事電影製片到擔任立委，網站、資料庫，乃至選民服務系統都是自己架設，充分學以致用。

由於目前是後疫情時期，高大採取視訊會議的方式，讓學生分流，每個場館控制系所學生人數，並以梅花座保持室內社交距離，保障師生與來賓們的健康。各學制畢業生總人數1200多名。

高大校長王學亮勉勵學生，以「動盪」形容2020年相當貼切，世界各國受到新冠肺炎影響，多數國家死傷慘重，不幸死亡人數將近40萬名，所幸，台灣控制得宜，但疫情仍衝擊各行業景氣。他不諱言地指出，學生就業會相當辛苦，但危機也是轉機，疫情總會過去，要思考如何建立更好的新生活、新制度、新社會。

(中時 )