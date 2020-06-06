韓國瑜2018的勝選，攻破民進黨南方政治堡壘，也顛覆國民黨內部既有的權力鋪排。因此，今天的罷免，除了有來自綠營的射箭，更不乏藍營自家人的補刀；內憂加外患，終讓他中箭落馬，也宣告高雄的政治版圖將就此回歸2018以前的樣貌，繼續由民進黨長期且穩定的執政。

民進黨連續執政最久的區域，就是在原高雄縣，一路從1985年的余陳月瑛，延續到2010的縣市合併。而在原高雄市，也是從1998年的謝長廷開始，一路挺過縣市合併直到2018，用「挖地三尺都是綠色」形容高雄，一點都不為過。

因此，當初韓國瑜空降高雄後，才會繞開藍、綠對決，改以「政治vs.經濟」爭取認同，讓選戰從「民進黨與國民黨」的選舉，走向「民進黨與高雄人」的選舉。

只是，當他投入2020大選後，藍、綠集團軍的對撞，與他在2018揭櫫的「無色革命」開始出現扞格；隨衝突愈趨激烈，過去選民暫時放下的政黨意識，也逐漸被重新招喚，讓他維繫政治能量的利基點開始被吞噬。

因此，即便韓國瑜面對此次罷免，強烈呼籲支持者別投票，避免重演藍、綠對決的惡夢。問題是，總統大選不過是5個月前的事，要選民突然放下政治立場，確實不容易。

尤其，隨罷免投票逼近，民進黨接手動員的陸軍能量愈趨龐大，加上中央國家隊的火力空襲，都讓罷免案朝向不利於韓國瑜的政黨對決前進，難以重新拉回2018年的選戰軸線。

但最讓韓國瑜難以防禦的，恐怕是來自於自家人的盤算。因為，去年他代表國民黨參選總統，打亂黨內有志角逐者的計畫，埋下的心結，讓藍營陷入假性團結，有人冷眼旁觀，有人暗箭頻頻；即便大選落幕，這股怨顯然仍繼續蔓延，甚至暗地與綠營裡應外合，一報宿怨，要弱化韓在黨內的影響力。

如今，韓國瑜在腹背受敵的孤立困境中，難擋頹勢終遭罷免。或許，這樣的結果確實符合藍營部分人士的利益，但接下來要付出的代價，就是南部的政經中心、人口名列全國第三高的高雄，將重新由民進黨準備接手。

(中時 )