董事長柯一正在臉書發文，5月才說紙風車沒慘到要收的地步，沒想到卻遇到更大災難，但他仍堅定地說，「我們還站著，會向前走」。(圖/ 摘自柯一正臉書)

紙風車劇團位於新北市八里的幕後工作室，在今(6)日凌晨燃起熊熊大火，2棟廠房全燒毀，現場一名工廠經理逃生時四肢二度9%燙傷，劇團20年心血付之一炬；董事長柯一正在臉書發文，5月才說紙風車沒慘到要收的地步，沒想到卻遇到更大災難，但他仍堅定地說，「我們還站著，會向前走」。

今日凌晨紙風車劇團在八里的倉庫傳出火災，團長任建誠、執行長李永豐和副執行長張敏宜都趕到現場，只能眼睜睜看著劇團20年心血全被大火吞噬；紙風車董事長柯一正稍早也在臉書更新近況，證實劇團倉庫被燒到都不剩，而工廠經理二度灼傷目前在醫院治療，也感謝好友們致電關心。

柯一正提到，上個月李永豐才對記者透露，「疫情如果一直下去，紙風車可能年底就收」，當時他痛罵李永豐一頓，更強調「我們不可能慘到那種地步」；豈料，才過1個月，「沒想到更大的災難來了」，倉庫內所有服裝、道具和布景全燒光，籌備的「人間條件6」新布景道具也在其中。

儘管劇團遇無情祝融肆虐，柯一正面對好友問「撐得下去嗎？」，他也冷靜地回應，「5年前我自己的藍月電影公司也被火燒掉，我只想全部換新，一切從頭開始」，他說「浴火重生」也許聽起來像安慰的話，但他深信「我們是鈦金打造，越做越勇」；最後他也要親友們別擔心，「我們還站著，而且會向前走」，呼籲之後能多參與活動演出，感謝大家關注。

(中時電子報)