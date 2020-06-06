網紅辛尤里被封為「巨乳女模」，她承認接受過自體脂肪隆乳，才讓F罩杯不斷升級。今(6日)她發文透露趕去師大上課忘了穿內衣，只好臨時買一件，被自己打敗，後來她又回應有人批評她素顏醜，反擊：「我也不是真的天上來的仙女，先顧好阿姨妳自己的臉再說我吧！」
辛尤里今分享去師大附近上芭蕾瑜珈，開心寫下：「很喜歡這邊聽著古典樂再聽老師說笑話，一整個慢步調加上環境很好又超乾淨」，又說：「雖然師大離我家真的有點距離，但我一次一天上兩堂車錢也算划算，加上這邊很多小吃下課就可以爽爽吃一頓！」最後調皮說不想分享課程的詳細內容，「我怕太多讓（人）跟我搶著上課，因為我就是喜歡人少」。
而辛尤里在IG限時動態則說：「上課前出門太趕，居然忘記穿胸罩，只好上課前在教室直接趕快臨時買一件！差點被自己笑死」，之後又打臉酸民：「我就是不可能24小時都化妝，看到我素顏醜也不用批評吧，我也不是真的天上來的仙女，先顧好阿姨妳自己的臉再說我吧！重點是我素顏妳也能認，那代表我是能差多少？」
(中時電子報)
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