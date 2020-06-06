北捷自明天6月7日周日起，旅客搭乘台北捷運於「進閘門時」及「站內或車廂無法保持1.5公尺社交距離時」應戴口罩，進入捷運閘門後，在站內或車廂若確認四周無人且能維持社交距離時，可脫下口罩透氣，其餘無法保持社交距離情形下務必佩戴口罩。北捷強調，若經勸導不聽將協請捷運警察處理，後續再移送衛生主管機關依《傳染病防治法》相關規定處理。

北捷指出，民眾進入捷運閘門後，於站內或車廂，如確認四周無人且能維持社交距離時，可脫下口罩透氣，其餘無法保持社交距離情形下，請務必佩戴口罩。如經勸導不聽將協請捷運警察處理，後續再移送衛生主管機關依照傳染病防治法相關規定處理。

北捷表示，在疫情發展初期，尚未強制佩戴口罩搭乘前，已有九成旅客自我防護佩戴口罩搭乘，另自4／4日起至6／5止，亦僅2位旅客因勸導不聽遭移送衛生機關裁處。北捷仍持續加強相關場站、列車等消毒防疫作業，維護所有旅客的健康及安全。

經統計，北捷今年5月日平均運量約171.7萬人次，較去年同期減少約21％；今年6月平常日平均運量約200萬人次，較去年同期減少約11％，顯見隨著疫情趨緩，運量已有逐漸回升趨勢。

北捷也再次呼籲旅客乘車時儘量不要交談，並盡可能保持適當社交距離。至於發燒(體溫大於或等於攝氏38度)旅客，仍將拒絕提供運送服務，請旅客務必配合。民眾如有感冒、咳嗽等不適症狀，請在家休息或儘速就醫，保障自己與他人健康。

(中時 )