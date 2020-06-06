紙風車劇團和綠光劇團位於新北八里的布景道具工廠「風之藝術工作室」，6日凌晨發生火災，一人受傷，道具幾乎全毀，損失估計5000萬元，起火原因尚未明朗。然而除了紙風車和綠光，還有雲門、優人神鼓兩個團體都曾遭遇火劫。

多年來，表演團隊基地屢次發生火災。2008年時雲門舞集八里排練場在一場大火中全毀，2019年優人神鼓在木柵老泉山上的排練場，也在火災中付之一炬。

在國際間享有盛名的雲門舞集，2008年二月原本將迎接創團35週年紀念，沒想到農曆大年初五一場大火，燒掉了自1991年啟用、位於八里的大排練場。排練場是鐵皮屋，疑似因電線走火引起火災，不只道具全毀，損失的智慧財產無法估計。

一場大火更讓社會驚覺，即使是像雲門舞集這樣的大型團體，也長年居無定所，還是得棲身鐵皮屋，點出當年表演藝術團體嚴重缺乏適當排練地點的問題。當時的文建會也在雲門大火後研議成立「藝文團體急難救助基金」，上限為兩千萬元。

後來在當時台北縣長周錫偉的協調下，雲門舞集選定位於淡水的中央廣播電台基地落腳。依據《促進民間參與公共建設法》，雲門申請參與公共建設、自籌興建經費，再由新北市政府委託雲門經營。雲門擁有園區40年的營運權，表現良好還可優先續約10年。這也是藝文團隊身分援引促參法、以BOT方式使用政府土地設施的首例。歷時七年籌建，雲門淡水劇場在2015年4月開幕。

優人神鼓位於木柵老泉山上的排練場，則是在2019年8月發生火警，無人傷亡，但主建築、兩百多件鼓、銅鑼等樂器付之一炬。老泉山排練場自1988年優人神鼓創團後啟用，有30年歷史，更在2008年被台北市列為文化景觀。

如今優人神鼓的新排練場選在原地重建，2019年12月啟動災後重建計劃，預計2021年完工。將與多位藝術家合作，運用燃燒後的素材，把新排練場打造為「焚燒的美術館」。

(中時 )