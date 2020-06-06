罷韓投票下午四點結束，前國民黨主席洪秀柱下午五點發表聲明，直斥「這次的罷韓，是一個非常醜陋邪惡的偽裝劇」。

洪秀柱說，罷韓程序及過程完全違反了民主的基本原則。執政黨連最基本的行政中立都未遵守、甚至發動綠媒圍剿！根本就是假藉民主之名踐踏民主，製造仇恨對立，已然埋下台灣不公、不義、不安的種子！

洪秀柱說，無論罷免成功與否，沒有贏家，已是全民皆輸的民主醜聞！民主退步台灣之恥！

(中時 )