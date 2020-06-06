阿里山鄉農會2020大阿里山地區春季優良茶則在阿管處前廣場舉行頒獎展售，今年青心烏龍組特等獎由一品茶業林秉謙摘冠。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

阿里山農會和阿里山茶葉生產合作社今6日同時舉辦春季優良茶競賽頒獎典禮，茶葉生產合作社特別拍賣1斤特等獎茶葉，立委王美惠馬上喊價2萬元，最後由合作社理事主席蔡惠櫻以6萬元得標，拍賣款項將全數捐給嘉義縣社會局作公益使用。

阿里山農會和阿里山茶葉生產合作社分別在番路鄉仁義湖岸大酒店、阿里山國家風景區管理處舉辦春季優良茶競賽頒獎暨展售會，不過受疫情影響，今年兩單位參賽點數都略減，阿里山茶葉生產合作社甚至因點數太少，未選出新品種金萱組特等獎。

阿里山茶葉生產合作社理事簡伯修說，今年金萱比賽淘汰率32％ ，比往年降低很多，主要氣候穩定，茶菁品質佳，烘焙乾燥都很夠力，相對茶湯飽滿甘醇，至於青心烏龍因採收較晚，春天天氣較不穩定，但品質仍在水準之上，尤其茶湯比往年都好，整體來說，今年春茶比往年好。

今年阿里山茶葉生產合作社青心烏龍組特等獎由名峰製茶蘇于廓奪冠，一品茶業邱詩富拿下新品種組頭等一獎，今由縣長翁章梁、立委陳明文等人主持頒獎。同一時間阿里山鄉農會2020大阿里山地區春季優良茶則在阿管處前廣場舉行頒獎展售，今年青心烏龍組特等獎由一品茶業林秉謙摘冠，金萱組特等獎十三製茶王俊傑摘金，淘汰率41％。

翁章梁也在頒獎展售會中向茶農宣布農委會茶業改良場嘉義分場確定落腳梅山鄉的好消息，表示分場設在嘉義縣，對山區的茶和咖啡產業幫忙很大，因為山區很多居民都是靠種茶生活，茶葉競賽提供茶農技術和經驗交流場域，得獎的茶葉價格跟著水漲船高，茶農的利潤也會變好，現在正是買茶品茶好時機，用政府的振興券來買茶最划算。

(中時 )