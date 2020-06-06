色淫僧魔爪伸入校園，一名就讀中部大學的女大生，加入學校佛學社團，並聘請江姓佛學老師到社團指導，2018年江男搬到太平的學佛精舍暫住，某次與女大生回租屋處搬東西，趁機襲胸、還用下體頂撞腹部，還說「陪師父睡一下」、「3分鐘也可以」，事後還曾對社團學生宣稱「摸胸是要消業障」。

2018年，女大生因為失戀曾讓江男抱著她哭泣，之後女大生想將放在精舍的佛像，移到自己的租屋處，但江男勸她可以暫住學佛精舍幾天，因此當天下午，兩人一起到女大生租屋住搬東西，結果江男趁機摸她胸部、用手捧臉頰，當女大生閃躲時，江男還指責「妳看妳現在的樣子多沒自信」！

江男不死心，不斷說「還有10分鐘可以脫衣服」、「還是師父幫你脫」，並拉女大生的手摸自己鼠蹊部，直到女大生妹妹打電話來，江男才稍微作罷，但期間仍不放棄，試圖想要脫掉女大生上衣，最後自己躺在床上睡著，才結束變態騷擾行為。

事後佛學社舉辦社員大會，江男跟社團幹部坦承，「有摸2名女社員胸部」，其中一人就是上述的女大生，還說這樣做目的是幫她們「消業障」、「摸胸可以向佛菩薩懺悔」，另外兩位女大生翻遍佛經卻找不到此說法，還傳訊息請示江男「求解惑、阿彌陀佛」。

事件曝光後，江男則否認犯罪，辯稱「只有抱一下」，頂多構成性騷擾，但台中地院法官認為，這些只是江男在狡辯，其實是為了逞私慾強行猥褻女大生，也沒有認錯悔改之意，判2年徒刑。

(中時電子報)