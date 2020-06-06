近日天氣越來越熱，連日高溫，受西南風沉降作用影響，花東地區更出現38度高溫警戒，台北市也連續3日出現36度的高溫警訊，許多人在家都已打開冷氣降溫，不過有民眾擔心夏季電費，開冷氣一整晚太浪費錢，只開「定時」2小時睡起來卻滿頭大汗，讓不少網友分享自己的省錢秘技。

原PO在PTT上表示，「這幾天真的超級熱，電風扇越吹越無感於是昨天開了冷氣，設定定時兩小時就關，早上起來卻滿身是汗，枕頭都濕了...」於是請教廣大網友，「大家睡覺冷氣都會開整晚嗎」不會太奢侈？還是變頻沒差多少電費？

比較省的網友指出，也會開定時，不然就是溫度不要設太低，吹一整晚不是問題。「三個小時睡著就好了」、「26-28設定4小時」、「三個小時睡著就好了」、「你溫度不要定太低，就算開一整晚也可以吧」。

不過多數人認為，其實開冷氣吹一整晚沒有多少錢，睡眠品質更重要。網友表示，「建議開整晚，否則會熱醒」、「都要開了幹嘛不開整晚阿，連睡覺都把自己搞得很累」、「沒必要為了省電影響睡眠 連帶影響到隔天一整天無法好好工作」、「冷氣一關就醒了，當然開到睡醒」。

而網友更指出，開冷氣一整晚的關鍵，就在於「變頻冷氣」，非常省電。「變頻的話很便宜，開好開滿」、「變頻是一開始一小時一度，降下來後可能五小時才一度」、「變頻很省電，開整晚不會花多少錢，中途關掉反而會導致」、「變頻的很省電，別開開關關就好了」、「平均變頻一小時一元，便宜到爆當然開好開滿」。也有人說，真的很在意電費的話，「少喝一杯飲料就可以吹一整晚了」。

(中時電子報)