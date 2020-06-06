台北市長、民眾黨主席柯文哲6日到台中市出席民眾黨地方自治研習班，主題座談「台北經驗、台中實現」。（民眾提供／盧金足台中傳真）

曾任台中市副市長的台北市副市長蔡炳坤，返回台中交流施政經驗。（民眾提供／盧金足台中傳真）

立委蔡璧如到台中市出席民眾黨地方自治研習班。（民眾提供／盧金足台中傳真）

立委高虹安到台中市出席民眾黨地方自治研習班，座談「安康生活智慧城市」。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台北市長、民眾黨主席柯文哲6日到台中市出席民眾黨地方自治研習班，主題座談「台北經驗、台中實現」，他在會中強調，提倡的國家治理，希望以他在台北市的執政的經驗，來台中傳遞給更多年輕族群與支持民眾。對媒體詢問對罷韓選舉的看法，柯文哲下午兩點即進入會場，截至直到下午五點，不對外受訪。

民眾黨今日在台中市舉行的地方自治研習班，因應防疫採實名制，會場不公開，出席除柯文哲、台北市副市長蔡炳坤、立委蔡壁如、高虹安等人。

對媒體詢問柯文哲對罷韓選舉的看法，柯文哲下午兩點即進入會場，直到下午五點，不對外受訪。

民眾黨公關事務長吳怡萱表示，國家治理學院每一個月都會固定辦地方政治研習班和國政班，今天地方政治研習班來到台中，下午先辦跟青年座談，三十多名在地青年與柯文哲座談，還有曾任台中市副市長的蔡炳坤一起進行交流，內容都是談青年的政策議題。

吳怡萱說，蔡炳坤特別來分享他對於城市治理的經驗，柯文哲對於每一場地方政治研習班都非常的積極，希望能夠傳達理念，他一直提倡的國家治理，以他在台北市執政的經驗

，傳達給其他縣市。

柯文哲傳達治理的理念？吳怡萱表示，還有 制度方面的事情，透過演講大約五十分鐘的演講，與民眾互動。

「市長最喜歡自由對答了」，吳怡萱表示，柯文哲喜歡跟現場的民眾來做互動，自由對答的過程當中，獲意見的交流和回饋。

後疫情時代來臨，柯文哲想傳達政府應該要做的積極的作為，他透過演講來跟大家傳達他的理念，至於「台北經驗、台中實現」的口號，讓台北的經驗帶到台中來，讓台中的支持者知道。

吳怡萱地方支持者有很多人，有意未來在公眾事務有參與，參加研習班可能是他未來參與政治的養分，參與甚至可能是他可能會去競選，或去當幕僚、參與公眾領域，民眾黨的經驗可以分享給他們。

柯文哲台中布局，是不是代表為總統鋪路？民眾黨表示，現在去講這個都太早，「因為主席他想要傳達民眾黨的理念」，讓大家了解他的台北執政經驗。

(中時 )