台南市政府環保局在6、7日2天舉行清潔臨時人員招考體能測驗，吸引4200多人報名，爭取300個名額，錄取率僅有7％，競爭激烈。（台南市政府環保局提供／莊曜聰台南傳真）

台南市環保局為充實第一線清潔人力，維護環境清潔，舉行臨時清潔人員招考，於6、7日2天在遠東科技大學舉辦體能測驗，預計錄取300位名額，吸引共計4200多人報名，錄取率僅有7％，今年報考年齡層則出現年輕化趨勢，最年輕的僅18歲，現場有點像是大學新生入學，不過也有74歲老翁報考，相當有趣。

南市府環保局表示，因為清潔隊人員人力已出現不足情形，加上受到新冠肺炎疫情影醒，招考活動一度無法舉行，隨著疫情趨緩，最後仍順利舉行，今年最高齡報考者是74歲，但一般組多為20多歲的年輕朋友，男生要徒手抱著15公斤的米袋、女生則是8公斤，進行30公尺折返跑競速測驗。

這次招聘的臨時人員，每月基本薪資2萬3800元，若加上清潔獎金8000元及加班費、駕駛安全津貼600元等，每月實領薪水在3萬元以上，若成為正式隊員後，月薪將超過4萬元，因此吸引許多年輕朋友報考，錄取人員將依照環保局實際職缺及錄取類組成績名次，依序分發進用。

市長黃偉哲上午也到現場勉勵參試民眾，黃偉哲說，清潔隊的工作內容繁雜，舉凡清潔工作從日間掃地、清水溝、環境衛生巡查至夜間清運垃圾等，相當辛苦，但大家還是希望能夠考上環保局的清潔人員，找到一份穩定的工作。

(中時 )