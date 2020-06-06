國立虎尾高中校長薛東埠自刻開運石章，要送給表現優秀的畢業生當畢業禮物。（許素惠攝）

最感心的畢業禮物！雲林國立虎尾高中校長薛東埠親手雕刻石印章，要送給錄取台大醫學系的陳婉茹等27位表現優秀的學生當畢業禮物，看似相同的石章暗藏玄機，是依學生生辰紫微舖陳適合的字體大小、石材紋路等藉以開運，把對孩子的愛全濃縮在方寸文石中。

虎高截至目前已有17人錄取台大等醫學系、牙醫系，加上學測滿級分的郭宇誠等，共有27位畢業生表現優秀，薛東埠雖然這學期即將調離該校，仍默默地為學生準備畢業禮物。

薛東埠是澎湖人，依「經天緯地謂之文」精選美麗的澎湖文石，以每個學生生日、紫微命盤，舖陳出不同文字大小、連接點、粗細等，埋首案頭整整4天，把一刻一畫化為祝福的力量，希望這份祝福跟隨一輩子，為孩子開運，帶來學業、事業及家庭順遂平安。

薛東埠並允諾，不論下一站是哪個學校，明、後年也會為各項表現優異的畢業生親刻開運章，並親自返回虎高送給學生，讓在他任校長期間進入虎高就讀的優秀畢業生，有份用錢買不到的特別畢業禮物。

(中時 )