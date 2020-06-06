嘉義高中、嘉義女中與北興國中3校首度攜手合作，模擬聯合國開會，討論新冠肺炎。（嘉義高中提供／呂妍庭嘉義傳真）

108課綱上路的第一年，為呼應新課綱的精神，培養學生「自主行動」、「溝通互動」與「社會參與」核心素養能力，嘉義高中、嘉義女中與北興國中3校首度攜手合作，模擬聯合國開會，討論新冠肺炎，開啟學生與世界接軌的門。

模擬聯合國是一個由學生模仿聯合國開會形式，藉由精簡後的聯合國議規舉行模擬會議，對國際間重大議題做出討論的學術活動，而今天嘉中、嘉女和北興國中跨校、跨年段學術活動，定位為高中端與國中端，在橫向與縱向教育資源整合、互助合作模式試辦，如模式成效豐碩，將來打算擴大辦理，邀嘉義各國中、高中派員參與會議或辦理工作坊，讓更多學生有機會接觸模擬聯合國。

嘉中校長劉永堂、嘉女校長蔡枳松與北興校長張金龍都出席會議，對於這次以創新方式，開啟國、高中合作，均表示相當期待同學們的表現，也希望透過這樣的合作，讓嘉義的學子們有機會藉由會議，進行跨學科領域的學習，尤其是模擬聯合國會議，所以全程以英文討論，亦考驗學生活用英文的能力。

(中時 )