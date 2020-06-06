Pengsoo揶揄前輩的感言引起網友討論，另外它的IG也曬出當天頒獎典禮的照片，眾人看到Pengsoo自己坐兩張椅子的背影都笑翻。(圖/ 摘自Pengsoo IG)

第56屆韓國百想藝術大賞昨(5)日舉辦，因疫情不開放觀眾入場觀禮，全程由線上直播，有許多大咖演員都熱情參與，其中頒獎過程也發生不少經典場面；其中2019年南韓紅翻天的卡通人物企鵝「Pengsoo（朋秀）」獲得最佳教育節目獎，現場不少明星也是它的粉絲，領獎吐出超狂感言掀起轟動。

Pengsoo在2019年3月由EBS YouTube頻道《巨人企鵝TV》出道，身高200公分加上呆萌表情，讓男女老少都被圈粉，許多明星、網紅甚至世界級男團防彈少年團（BTS）都是粉絲；Pengsoo主演的節目，也成功拿下「第56屆韓國百想藝術大賞」的最佳教育節目獎。

沒想到Pengsoo個性不像外表呆萌，上台領獎先感謝遠在南極的父母後，開始一連串超狂感言，「能得獎是我自己的功勞，前輩Pororo（南韓知名卡通人物）沒得到的獎我都拿了」；最後也感謝評審的肯定，沒有因為它是卡通人物就有偏見。

Pengsoo揶揄前輩的感言引起網友討論，另外它的IG也曬出當天頒獎典禮的照片，眾人看到Pengsoo自己坐兩張椅子的背影都笑翻，也有人稱讚典禮上座位有保持適當距離很難得。

(中時電子報)