彰化縣長王惠美偕一級主管至王功福海宮虔誠祝禱參拜後，擲筊向媽祖請示王功漁火節活動日期，第4組連獲3「允杯」，確定將在8月15、16日2天舉辦。（謝瓊雲攝）

彰化縣每年秋季媽祖得道昇天日前後聯合13家宮廟舉辦媽祖文化節聯合祈福遶境活動，今年爐主主辦宮廟是福海宮，但媽祖遲遲不給予允杯，只能將活動暫緩。（謝瓊雲攝）

真是好消息！後疫情時期，媽祖也認同防疫新生活運動。邁入第16年的「2020王功漁火節」，彰化縣長王惠美6日第三度前往芳苑王功福海宮擲筊祈福，經擲筊請示媽祖、終於獲聖杯，活動將在8月15日及8月16日兩天登場。

新冠肺炎疫情趨緩，各種管制全面解封，但彰化王功漁火節和每年秋季舉行的媽祖文化節聯合遶境祈福活動，從2月中以來王惠美2度至福海宮擲筊請示，卻都「搏無杯」。

王惠美率農業處、文化局、民政處和新聞處等局處首長，彰化區漁會總幹事陳諸讚、芳苑鄉農會總幹事謝介民也都到場參與祈福儀式；縣府從7月底到8月提出4個周末供媽祖挑選，最後第4組一連擲得3允杯定案。不過聯合遶境依舊「無杯」，是否連媽祖也憂心入秋後疫情反撲而有所顧慮？只能先將活動暫緩。

王惠美表示，相信這陣子大家都悶壞了，暑假期間來彰化玩就對了！盛產的王功珍珠蚵飽滿鮮甜，歡迎各地鄉親一起來嘗鮮蚵、聽好歌！美麗的王功夕照、漁村漁港景色和各種特色在地美食，保證不虛此行，留下美好難忘的回憶。

農業處長邱奕志說，王功漁火節聞名全國，每年吸引數十萬遊客熱情參與，今年將分為祈福嘉年華、海洋音樂會、絢麗煙火秀與地方美食饗宴等，4大主軸舉辦，千人烤蚵活動也將延續，還將聯合老街店家推出限定優惠。

陳諸讚指出，日期終於塵埃落定，區漁會承辦煙火秀，希望點亮王功，一定會加碼，讓遊客驚艷。謝介民和福海宮主委林益模兩人也強調會全力配合，一起迎接全國各地遊客前來。

(中時 )