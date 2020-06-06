呂秋遠發文。（圖／翻攝自呂秋遠臉書）

高雄市長韓國瑜遭罷免案今(6日)進行投票，稍早同意票已過門檻57萬4996票，罷免案確定通過。律師呂秋遠則在臉書發表「韓國瑜的10點人生啟示」，其中包含找到好工作要學會感恩，隨便跳槽可能會導致新、舊公司都不收的窘境，最後更說：「不要惹高雄人，他們不是塑膠，很彪悍」。

呂秋遠稍早分享罷韓通過後，韓國瑜給大家的人生啟示，一是老闆要你走，第一次是警告，通常第二次就是玩真的；有些人適合玩樂，這種性格可能會奇蹟式的竄起，也有可能悲壯式的暴落；有些人平時是好朋友、是好牌咖，但把工作交付給這些人，可能會只是一場悲劇。

呂秋遠接著說，韓國瑜給人的啟示還有不要隨口承諾別人；找到好工作要學會感激；換工作前要先評估自己工作表現；跌倒沒關係，但如果是自己愛翻牆摔倒，別人只會順勢踩你；囂掰（張）沒有落魄的久；不要為了政治人物亂發誓。

最後，呂秋遠更笑說別惹高雄人，「他們不是塑膠」，網友回應：「高雄人非常同意第十點」、「大腦很好用，我們都有大腦，我高雄人我驕傲」、「佩服高雄人用選票修正錯誤！民主國家才有的權利」、「謝謝律師對我們高雄人的讚美~但是我真心想說：高雄人很好客也很熱情也很願意跟你坦誠相交，但是我們無法忍受背叛」。

(中時電子報)