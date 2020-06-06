高雄罷韓總部 民眾瘋狂 17:502020/06/06 中時 袁庭堯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄罷韓總部前宣布罷免票數突破84萬票，全場歡聲雷動。（袁庭堯攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 公民割草行動發起人李佾潔與太太感動相擁。（袁庭堯攝） 罷免高雄市長韓國瑜投票案正式過關！高雄罷韓總部前宣布罷免票數突破84萬票，全場歡聲雷動。不少人激動流淚、相互擁抱。 同意罷免票數達標前，民眾情緒沸騰、瘋狂大喊「我高雄、我驕傲！」。稍早，電視牆上直播的韓國瑜在市府致詞的畫面，民眾大喊「下台！下台！」、「可憐哪」。 主辦單位呼籲，大家要鼓勵今天仍勇敢出來投下「不同意罷免」票的人，因為這就是民主的展現。 (中時 ) #罷韓 #高雄 #韓國瑜 也許您會感興趣 政治熱門新聞 罷韓通過後 韓國瑜談話留下最後15字轉身離開...韓粉淚崩 - 政治 韓國瑜確定罷免 黃暐瀚：「她」恐會與陳其邁一戰 - 政治 罷韓案通過！看完韓表態 韓粉怒吼：高雄人... - 政治 原本想搭高鐵去高雄 韓營人士卻驚吐真實狀況 - 政治 罷韓前夕 王金平拋震撼彈：辜寬敏希望我... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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