公民割草行動發起人李佾潔與太太感動相擁。（袁庭堯攝）

罷免高雄市長韓國瑜投票案正式過關！高雄罷韓總部前宣布罷免票數突破84萬票，全場歡聲雷動。不少人激動流淚、相互擁抱。

同意罷免票數達標前，民眾情緒沸騰、瘋狂大喊「我高雄、我驕傲！」。稍早，電視牆上直播的韓國瑜在市府致詞的畫面，民眾大喊「下台！下台！」、「可憐哪」。

主辦單位呼籲，大家要鼓勵今天仍勇敢出來投下「不同意罷免」票的人，因為這就是民主的展現。

(中時 )