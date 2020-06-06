大甲鐵砧山劍井午時水紀念瓶每年總是供不應求，今年加碼16日開放網路預約100名。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

相傳端午節午時水有開運除穢作用，台中市大甲鐵砧山劍井午時水紀念瓶每年總是供不應求，台中市觀旅局今年服務大躍進，除了端午當天現場排隊300個名額，還加碼16日開放網路預約100名，讓更多民眾可以拿的到午時水紀念瓶。

局長林筱淇表示，隨著疫情持續穩定，市府全力振興觀光旅遊，配合中央流行疫情指揮中心發布相關規定下，端午節當天現場活動將透過體溫量測、酒精消毒手部、佩戴口罩、維持社交距離，做好相關防疫措施營造安全休閒場域，歡迎民眾來鐵砧山感受節慶歡樂氣氛。

觀旅局指出，每年一瓶難求的劍井午時水紀念瓶，今年除了25日端午活動當天現場排隊300個名額外，還有16日上午8時開放的網路預約報名100名，享有免排隊快速領取服務。

觀旅局表示，民眾不僅可以領到限量午時水紀念瓶，還能體驗立蛋、觀賞劍井傳奇故事為題材的劇場與音樂饗宴，享受濃厚節慶佳節氣息，市府今年更首度規畫兩波線上推廣活動，參加者有機會抽中限量午時水紀念瓶。

(中時 )