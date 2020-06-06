中職樂天桃猿隊內野手郭嚴文今年正是他投入中職的第10個球季，郭嚴文今（6）日挑戰自己中職生涯千安成功，在2局下從富邦悍將洋投索沙手中，揮出二壘安打，成為中職聯盟第25位千安打者。

10年來，郭嚴文打至昨天為止，累積了999支安打、82轟與30盜壘成功，雖然想要完成千安百轟百盜紀錄還有一段距離，不過，他率先達成千安的里程碑，成為中職第25位達成千安的球員，代表10年有成。

郭嚴文在2011年4月2日在台南對戰獅隊打出中職生涯第1支安打，隨後同年8月24日在台中對戰與農牛敲出第100安，第200安在新竹對戰兄弟象，第300安也是對上兄弟象在2013年915日，往後每年球季都能達成每100安的進度，因此今年順利完成千安。

郭嚴文每百位數的安打，其中以中信兄弟貢獻最多，第200、第300安是兄弟象，第500、第600、第800安是中信兄弟，第100安是興農牛、第700、第900安是富邦悍將，而統一獅是第1與第400安。

(中時 )