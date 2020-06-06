去年拿下金曲獎最佳台語女歌手江惠儀不只是電信公司工程師，還有一個驚人身分是國立交通大學博士生，苦讀5年的她6日終於從資訊管理研究所畢業，穿上博士袍開心與爸媽分享喜悅，並笑稱斜槓到底的她不打算教書免得誤人子弟。
交通大學6日舉辦開業典禮，共有5308名學生即將邁入人生新階段，其中最受矚目的學生是去年金曲獎榮獲台語歌后的江惠儀，她在資管所苦讀5年終獲博士學位。平常擔任工程師的她，工作之餘戮力創作，未來她打算持續斜槓下去，多方嘗試。
交大將畢業典禮命名為開業典禮，因畢業不代表結束，而是大家開展生涯事業的出發點，畢業生也被稱作開業生。此次典禮中頒贈33名開業生「學生傑出貢獻獎」，包括服務類10名、才藝類2名、體育類17名，以及綜合類4名，表彰其於各領域的出色表現。
獲得才藝類學生傑出貢獻獎的江惠儀博士生、工程師、歌手蠟燭3頭燒，但她笑稱每個階段都能分配時間盡力做好工作，博士班5年來也曾因論文寫不出來煩惱，終於畢業了她相當開心，尤其讓父母看見她穿上博士袍，別具意義。
(中時 )
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