彰銀改選，權威外資機構ISS支持公股過半。最受矚目的公民對決彰銀改選之爭，不到2個星期就要在6月19日正式登場，據知情人士透露，在外資圈最具指標性的ISS機構已在周五晚間出具最新的評估報告，分別支持公股3普董2獨董，以及台新金3普董1獨董，可說支持公股取得過半席次。

相較於三年前的改選，此次ISS所出具的彰銀改選評估報告，則對公股在彰銀的董事席次拿下過半多數更為看好。

據知情人士透露，對於公股陣營所支持的3普董與2獨董，在普董方面，ISS所支持的清一色為法人董事，包括現任董事長、總經理凌忠嫄、黃瑞沐，以及台經院院長張建一等三位法人董事候選人，均獲ISS支持，而獨董候選人方面有律師背景的林志潔，則最受好評。而台新金所提名的3普董、1獨董，包括現任常董吳澄清，以及台新金所提名的自然人董事陳淮舟、法人董事林政憲都在名單之上。而對於獨董提名人選，ISS支持公股所提名的林志潔、游啟璋，以及台新金所提名的潘榮春。

ISS在各上市公司的經營權之爭或重要議題表決上，對於外資一向都有舉足輕重的影響份量，也因此不論是公司派或市場派都高度重視這家機構的意向，在委託書徵求戰接近尾聲之際，緊接著外資也到決定何去何從的關鍵時刻，ISS這份報告在最後時刻出爐，不論是財政部、台新金都高度矚目。

公股陣營對此評估，從ISS所出爐的最新報告裡，可看出其分別支持公股3普董2獨董，以及台新金3普董1獨董，等於在總席次裡，支持財政部所提名的候選人取得5席、台新金取得4席，一方面可說支持公股取得過半席次，另一方面雖然在普董人選上，各支持雙方3席，但在獨董人選上，則支持公股2席、台新金1席，可見得仍支持由公股陣營取得審計委員會的主導權。

而若以這份報告影響的籌碼面來看，彰銀有投票權的外資持股大約佔比重14％左右，若以一般外資大約半數不會投票來看，會投票的外資若照ISS的建議來配票，大致公股在外資票方面可以取得約4％，台新金可取得約3％的股權比重支持，倘若以此次董監改選出席率，若以三年前的95％以上，甚至以96％的出席率再創史上新高，來估算雙方所能取得的席次，財政部為首的公股陣營，在加計自身持股已有36％、以及市場上的委託書籌碼至少已拿下三分之二的戰果來看，應可望取得總席次「坐五望六」的結果。

(工商 )