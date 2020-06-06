罷韓投票持續開票中，同意罷免已超過57萬4996人的罷免門檻，宣告罷免通過。國民黨團發聲明向鄉親們喊抱歉，韓國瑜及高市府團隊努力不夠，讓你們失望了，然而黨團全體立法委員未來仍是高雄市民的靠山；黨團也將持續監督此次罷免投票過程中，各項非法及違反行政中立的作為，要求蔡政府給全民交代。

國民黨團說，這一次高雄鄉親用選票提醒市府團隊及國民黨，必須深切反省。從2018年11月25日上任以來市府團隊的表現有褒有貶，不論現有罷免制度好壞，完全尊重高雄市民投票的結果。

國民黨坦言，「我們確實有很多作為必須檢討」，這才是台灣民主的核心價值，也是台灣民主繼續大步向前邁進的動力。

國民黨團說，雖然韓國瑜被罷免將無法繼續為高雄市民服務，國民黨團本於高雄人的事，就是國民黨團的事。投票前，國民黨團安排交通、內政、經濟、財政、教育等委員會南下高雄考察，幫高雄市民爭取更多資源。未來持續為高雄鄉親爭取權益、創造幸福的家園的心永遠不會改變，依然會繼續協助當地黨籍市議員爭取重大建設及預算，守護高雄。

國民黨團指出，在此次罷免投票的過程中，看到民進黨動用一切合法、不法的手段介入此次投票，國家的民主法治被破壞殆盡，執法機關看見民進黨就轉彎的現象比比皆是，問題嚴重。黨團將持續監督，針對此次罷免投票過程各項非法及違反行政中立的作為，要求民進黨政府及各部會給全民一個交待，也給高雄市民一個說法。

最後，國民黨團感謝高雄鄉親給過韓國瑜及國民黨機會，國民黨團全體立法委員未來仍是全體高雄市民的靠山，高雄的事，就是國民黨團的事，國民黨永遠和高雄市民站在一起。

藍委鄭麗文說，心情非常沉重，但此時此刻不該灰心喪志，國民黨應該團結、加倍努力與爭氣，重新贏回人民的支持與期待。她強調，國民黨對台灣而言，還是很重要的政黨，雖然遭遇重大挫折，肩膀上的責任更重大，人民對國民黨有一定期待，要更爭氣與加油。

(中時 )