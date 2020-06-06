朱立倫。（本報資料照）

罷韓案高票過關，國民黨前主席朱立倫在臉書發文指出，高雄一步一步在改變與進步，今天投票的結果對認真辛苦的韓市府團隊，是不公平的評價，希望大家多給他們一些鼓勵，國民黨更應給這些辛苦的同志溫暖加油。

朱立倫說，大樹荔枝正在收成的季節，「海味高雄」鑽石斑正新鮮，旗山香蕉風味四溢，美濃木瓜農損等著幫忙。下水道管線正在更新，五甲國宅污水管接管中。中崙設立非營利幼兒園。路平燈亮水溝通做的更好。高雄，一步一步在改變與進步。

他說，今天投票的結果對於認真辛苦的高雄市府團隊與韓市長令人不捨，對於所有同仁的努力，也是不公平的評價！希望大家多給他們一些鼓勵，國民黨更應給這些辛苦的同志溫暖加油！

朱立倫說，高雄民眾做了決定，這是民主賦予的權利。但政治的對立，受傷的會是高雄的發展與高雄的市民。我們一再呼籲希望高雄政治安定，不要動盪。

他說，明天開始，國民黨面對民進黨的全面政治攻擊，大家在生氣之後更要站穩腳步，打起精神，勵精圖治，無論從內部或外部，我們要跟所有藍營朋友站在一起，加倍努力改造工程，為台灣打拚，為中華民國而奮鬥。天佑高雄，一起加油。

(中時 )