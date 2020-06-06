高雄市長韓國瑜罷免案投票於今（6日）舉行，同意票總數達91萬大幅跨過罷免門檻25％。一開票就有網友預言「恭喜台北喜迎新市長」，讓人乍看有點奇怪，罷韓干台北市何事？但柯文哲日前對罷免門檻僅需25％，心驚口吐：「好可怕，只要很堅定有4分之1反對就掛了」，唇亡齒寒恐怖感，柯文哲有感覺，諸多網友亦有同感。

國民黨台北市議員游淑慧日前在市政總質詢時指出，57萬可罷免89萬票，少數罷免多數，質疑罷免制度是否合理？對此，台北市長柯文哲表示，對此，柯文哲坦言，罷免若25%就會過，「那真危險，想一想好可怕。」柯文哲表示，只要很堅定有4分之1反對就掛了，這個制度有點可怕，待此事過後，選罷法制度應要討論一下。

如今，台北市長、民眾黨主席柯文哲極可能參選下屆總統，民進黨為剷除其威脅，或許在韓國瑜罷免案成功，下一個目標就劍指柯文哲。看看今天柯文哲行程到台中市出席民眾黨地方自治研習班，主題座談是「台北經驗、台中實現」，柯希望以他在台北市的執政的經驗，來台中傳遞給更多年輕族群與支持民眾。如果，不祭出25％罷免門檻震懾柯文哲，豈可讓柯四處為其民眾黨招兵買馬。

所以，「恭喜台北喜迎新市長」的網友預言其來有自，罷免理由：柯文哲不務市政，拚黨務趴趴走。

(中時電子報)