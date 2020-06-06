汀甫圳通學步道周圍校園林立，是不少新竹市民上下學必經之路，市府積極打造友善步行環境空間，將600公尺長的汀甫圳通學步道改，成為一條好走、涼爽又安全的人行步道。6日下午舉辦「漫步汀甫圳、重溫青春記憶」活動，邀請民眾一同回憶求學時的青春時光。

水圳環境隨著城市發展日趨雜亂，變成居民厭惡的臭水溝，汀甫圳周遭的步行空間也因茂密的喬木覆蓋，成為陰暗死角。副市長沈慧虹指出，市府向中央爭取經費並與交大合作，打開博愛校區校園圍籬，改造汀甫圳步道系統。也特別感謝汀甫圳旁的住戶，配合市府工程主動拆除搭建於圳上的設施，才能順利打造這條人行步道。

汀甫圳通學步道環境改善工程是市府前瞻建設—步行城市6大亮點之一，工程總經費約3882萬元，於今年5月底完成，6日舉辦創意市集，邀請鄰近學校學生來表演，並邀校友們回娘家。都發處表示，活動以校園為主題，規畫「社團課」請街頭藝人表演特技、「自然課」讓親子同樂玩泡泡、還有新竹高商吉他社及伯爵白樂團表演，也有「學霸之路」大地遊戲，讓參加活動的大小朋友玩得不亦樂乎。

市府陸續改造公園、廣場、人行道等公共空間及環境景觀，逐步實現步行城市目標。都發處指出，如今市民可從舊城區或火車站，透過完整的步道系統，步行至新竹公園、動物園，再沿著博愛街通往十八尖山。博愛街、學府路沿線各學校師生，也可沿著汀甫圳往來通行。

(中時 )