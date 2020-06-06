高雄市長韓國瑜罷免案結果出爐，韓國瑜成為史上首位遭罷免的民選市長，罷免案的通過，綠營扮演重要角色，利用執政優勢，罷韓國家隊全面投入，甚至發動網軍抹黑，傾國家之力就是要拉韓下來，不僅製造社會對立，也寫下民主最黑暗頁。民進黨在罷免案著墨過深，引發市民反彈與不滿，恐促成反綠勢力在市長補選集結，再次用選票教訓民進黨。

罷韓案推動過程處處可見「罷韓國家隊」介入痕跡，包括法務部稱罷韓團體冒用官署製作文宣可以原諒，送30元以上贈品不一定算賄選；高鐵推出學生優惠，還加開班次，有如「罷韓專車」；就連防疫指揮官陳時中都說，發燒可以去投票。尤其是投票倒數前3天，身兼黨主席的蔡英文總統，在民進黨中常會裁示通過「罷韓聲明」，民進黨全力動員圍剿韓。

韓國瑜個人作風雖有爭議，但大選過後減少媒體發言，並以推動市政為主，也在市議會公開向市民道歉，綠營仍要趕盡殺絕，發動「罷韓國家隊」暗助罷韓行動外，網軍也出動抹黑攻擊韓，綠色恐怖讓人看了不寒而慄。

高雄市民最不能接受的就是某政黨或派系長期佔據高雄利益，從早期國民黨到後來民進黨執政，都可以看出市民反噬的力道，對於民進黨過度投入罷韓，市民將會在市長補選投票反制，綠營不要高興太早。

(中時 )