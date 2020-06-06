今（6日）高雄市長韓國瑜罷免案確定通過，知名政治評論員黃瑋瀚在投票前一日預估霸韓很可能會通過，不過他指出，當罷免案通過後，全台即將「烽火連天」，是物極必反的開始。不過另一位名嘴「人渣文本」則認為：暐瀚多慮了！

黃暐瀚日前指出，所謂「烽火連天」，就是指未來會有「很多罷免案」被提出來，但不代表每個被提出的罷免案都會成功。只是韓粉自然會「氣憤激憤」，畢竟要提議並連署罷免案，一點都不難。

對此，輔大助理教授，「人渣文本」周偉航表示，「暐瀚多慮了」。因為推動罷免需要很高的組織效能，而現在藍營最缺的就是效能。他指出，若要遍地烽火，也要會升火，而升火最好有電風扇幫忙吹，「但國民黨現在只會用嘴巴吹，吸氣時還嗆到。」

在今天開票前，周偉航透露，投票前一週，他對這次罷韓的投票數為66萬，「趙天麟估65，楊秋興估66，新潮流估67到75，國民黨估55到75（萬）」。目前開票進度達99％，罷免韓國瑜票數超過92萬票。

(中時電子報)