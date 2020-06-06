玻璃採光斗拱恍如走進時尚之都米蘭。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）

面具嘉年華遊行舞者逗趣與指標合影。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）

莫凡彼提拉米蘇鬆餅午茶組推薦價328元。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）

疫情將於7日解封，麗寶Outlet Mall今起舉辦麗寶義大利節，每周六邀請專業外國舞者踩高蹺、戴面具，帶領消費者感受有世界三大嘉年華美譽的威尼斯面具嘉年華遊行；義大利狂野派精品下殺超低折扣；此外，全館消費滿額好禮三重送，要讓喜愛義大利品牌消費者，不用踏出國門就能買到高品質Outlet精品。

全台民眾在解封後，最想做的前3件事情是國外旅遊、國內旅遊、外出用餐及逛街，來麗寶Outlet Mall可以3個願望一次滿足！仿造義大利芬諾港、科莫湖氛圍打造，室內廣場以玻璃採光斗拱設計，引進自然光，恍如讓人走進時尚之都米蘭，讓人好買又好拍。

麗寶Outlet Mall今年大手筆回饋，全館累積消費滿2000元送氣泡水，滿8000元送馬拉灣入園券，滿1萬元送冰品兌換券，玉山麗寶聯名卡友或持馬拉灣當日票根還可享滿額好禮2倍送。

素有義大利狂野派精品之稱的Cavalli，洋裝、小羊皮衣紛紛祭出1折超優惠價，而同樣義式品牌GUCCI推出皮革經典logo墨鏡，FENDI則是推薦塗鴉邂逅時尚腕錶，下殺35折起，最低不用5000元就能帶回家。

全館運動知名品牌Nike、adidas、New Balance、Fila等超過60家運動品牌、還是男女裝潮流服飾-Life8、Jack＆Jones、ROOTS、GUESS等上百個品牌，通通都是超低2折起的優惠，快來麗寶Outlet消暑感受義式狂潮。

另外，麗寶樂園渡假區馬拉灣水樂園舉辦 ＜馬拉20 Cool浪慶典＞ 將於13日開園，祭出超級好康優惠，要讓消費者體驗夏天最瘋狂、最好玩的消暑樂趣 。園內巫師飛艇、阿酋灣，以及歡樂尖叫聲不斷的大海嘯，隨著咚咚嘿的吶喊，3米高的超級巨浪席捲而來，這驚濤駭浪也是全台最刺激的水上設施。

麗寶Outlet Mall指出，除了好逛、好買外，嚴選美味餐廳可不少，中部獨家「新這一鍋」插旗麗寶，食材、擺盤、店裝全面升級，並且提供自助吧、霜淇淋吃到飽，吃飽後還能換上店家準備的皇袍、格格裝拍照，美味又好玩，同在科莫湖畔旁的莫凡彼Café，推出提拉米蘇鬆餅午茶組，以紐西蘭鬆餅與濃郁黑巧克力醬融合，加上一球提拉米蘇冰淇淋，甜蜜滋味在嘴中化開，坐在科莫湖水景第一排，還能欣賞磅礡驚豔水舞燈光秀，浪漫指數破表。

(中時 )