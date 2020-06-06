高雄市長韓國瑜確定通過罷免，截至下午6點20分左右，罷免同意票已來到近94萬多票，已超過2018年韓國瑜當選市長89萬2千多得票數，韓國瑜也發表談話，談及2個感謝、3個遺憾。對此，韓粉表示，「這到底是什麼世界」、「到台北來選立委」。

韓國瑜談話中表達了三個遺憾，並痛批這場選舉「不公不義」，韓國瑜控執政黨組「罷韓國家隊」，買通90%以上的媒體，自己不斷遭抹黑將近2年。他肯定高雄市執政團隊用心，希望大家可以還給市政團隊一個公道的評價。

最後韓國瑜表示，祝福善良的280萬高雄民眾，「願天佑高雄、天佑台灣、天佑中華民國」，隨後轉身離開現場，讓韓粉們相當不捨，大喊韓國瑜加油。

韓粉在臉書留言。(圖/翻攝韓粉臉書社團)

韓粉在臉書留言。(圖/翻攝韓粉臉書社團)

韓粉在「韓國瑜市長全國後援會(庶民)」發文表示，「韓市長終於解放了，以後又可以暢所欲言，做回自己了」、「韓市長可以繼續享受人生，不用再被攻擊了！」、「高雄不值得這樣的好市長，綠營回歸」、「市長沒關係回家吧，做牛做馬沒有人感激你」、「期待下一支穿雲箭，已經準備好了，就等一聲下令了」、「罷韓成功，韓國瑜沒有輸，沒有欠高雄，高雄市民徹底輸了」。

(中時電子報)